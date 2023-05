Aerosmith anuncia gira de despedida

La banda integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll anunció el lunes las fechas de su gira de despedida llamada Peace Out que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia, Estados Unidos. La gira con 40 fechas incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda, Boston, en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el 26 de enero en Montreal.

El líder original Steven Tyler, y los guitarristas Joe Perry, Brad Whitford y Tom Hamilton estarán de gira, pero no el batería fundador, Joey Kramer, por razones de salud.

Tyler y Perry dijeron que la banda espera adentrarse en su extenso catálogo de clásicos del rock, que incluye éxitos como Crazy, Janie’s Got a Gun y Livin’ on the Edge.

A lo largo de los años, Aerosmith, que se fundó en 1970, ha ganado cuatro premios Grammy. La banda rompió fronteras al mezclar rock y hip hop con su épica colaboración con Run-DMC para Walk This Way.