Adiós a Park City: Sundance revela su nueva casa en Colorado para 2027

Tras 40 años en Park City, el festival de cine independiente estrena sede principal y recintos tras el histórico legado de su fundador, Robert Redford

  • Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 14:32
Sundance se muda a Boulder, Colorado, del 21 al 31 de enero de 2027.

 Foto: shutterstock

Los Ángeles, Estados Unidos.- El Festival de Cine de Sundance celebrará su edición de 2027 del 21 al 31 de enero, por primera vez en Boulder, Colorado, ciudad que marcará el inicio de una nueva etapa al convertirse en su sede principal.

"Ubicado al pie de los icónicos Flatirons de Colorado, los recintos de la ciudad y el campus de CU Boulder ofrecen un entorno ideal para que los asistentes al festival de todo el mundo se reúnan, disfruten del arte, inicien conversaciones y creen recuerdos inolvidables", escribió en un comunicado Eugene Hernandez, director del festival.

"El encuentro de enero da continuidad al impacto duradero del festival al impulsar voces originales, forjar conexiones significativas y entretener a audiencias de todo el mundo", reza el comunicado de la organización.

El paisaje montañoso de Park City (Utah), sede original del festival, donde se celebró durante más de cuatro décadas, será reemplazado en 2027 por las Flatirons, las imponentes formaciones rocosas que se alzan al oeste de Boulder.

Este martes también se anunciaron los recintos que acogerán las proyecciones, entre ellos el Teatro Boedecker del Centro de Artes Dairy, el Auditorio de la Escuela Secundaria Boulder, el Teatro Boulder y el Auditorio Chautauqua, entre otros.

El Festival de Sundance celebró su última edición en Park City en enero de 2026, donde también rindió homenaje a su fundador, la estrella de Hollywood Robert Redford, quien falleció el 16 de septiembre de 2025.

La película 'Josephine', protagonizada por Channing Tatum, se coronó con el gran premio del jurado de la última edición en la selección de drama estadounidense, mientras que 'Shame Money', del kosovar Visar Morina, obtuvo el mismo galardón en la competencia de cine mundial dramático.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

