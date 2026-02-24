Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz: exige rectificación e indemnización por "injurias

Madrid, España.- El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por los comentarios de carácter "injurioso y calumnioso" que esta realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía. En su escrito al Tribunal de Instancia (Sección Civil) de Madrid, al que EFE tuvo acceso este martes, el cantante, a través de su abogado, solicita un acto de conciliación en el que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen "los daños causados en función de la difusión alcanzada" por su comportamiento.

El letrado del cantante, José Antonio Choclán, recuerda que el acto de conciliación es un requisito previo a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias. En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa 'La Hora de la 1', en el canal público RTVE. En sendos medios, indica el escrito, "la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos". "Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo", decía Díaz en Bluesky.