Julio Iglesias: ¿quiénes son sus hijos y a qué se dedican ahora?

Las mellizas Victoria y Cristina Iglesias, nacieron en 2001, y son jóvenes que combinan el modelaje con una fuerte presencia en redes sociales y proyectos empresariales. Entre sus actividades favoritas, practican deporte, montan a caballo y disfrutan de la finca familiar en Ojén, Málaga, utilizando el jet privado de su padre para viajar entre sus residencias en Miami, Nueva York y España.