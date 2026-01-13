Julio Iglesias: ¿quiénes son sus hijos y a qué se dedican ahora?

El icónico cantante español, Julio Iglesias, se ha convertido nuevamente en tendencia, luego de que extrabajadoras lo hayan acusado de "abuso sexual y tratos humillantes". No obstante, la atención se está volcando hacia sus hijos, ¿quiénes son y a qué se dedican? A continuación todos los detalles.
El famoso cantante es padre de ocho hijos reconocidos, producto de dos matrimonios.
De su primer matrimonio con la socialité Isabel Preysler, nacieron los tres hijos mayores del cantante.
Chábeli Iglesias, de 54 años de edad, es la primogénita del cantante. Nació un 3 de septiembre de 1,971, y ha sabido capitalizar su imagen como una celebridad y presentadora española.
Su trayectoria se ha mantenido vigente en los medios de comunicación, donde ha desarrollado una carrera estable lejos de los conflictos que hoy rodean a su progenitor. Se casó con el empresario Christian Altaba y tiene dos hijos (Alejandro y Sofía)
A Chabelí le sigue Julio José Iglesias, de 52 años de edad. Nació en 1,973 e intentó replicar el fenómeno de su padre en la industria musical.
Aunque ha mantenido un perfil más discreto en comparación con sus hermanos, continúa vinculado al mundo del espectáculo y eventos públicos con un sello de exclusividad.
Sin embargo, el mayor éxito empresarial y artístico del clan lo ostenta Enrique Miguel Iglesias Preysler.
El cantante de 50 años, nació 1975, y se transformó en una superestrella global del pop, consolidando un imperio financiero y una carrera de alcance internacional totalmente independiente de la fortuna familiar.
Tras su etapa con Preysler, Julio Iglesias rehízo su vida con Miranda Rijnsburger, con quien contrajo matrimonio en el 2010.
De esta unión nacieron cinco hijos que, a diferencia de los mayores, han optado por un estilo de vida mucho más alejado de los reflectores y el escándalo.
Miguel Alejandro Iglesias, el mayor de este segundo grupo. Nació en 1,997 y ha enfocado sus esfuerzos en el sector inmobiliario. Lejos de los escenarios, el joven es un aficionado al deporte y ha preferido profesionalizarse en los negocios de bienes raíces de alto nivel.
Rodrigo Iglesias, quien nació en 1999, es quizás uno de los miembros más reservados de la familia. Pese a que ha manifestado un interés genuino por seguir los pasos musicales de su padre y hermanos, mantiene un perfil bajo ante la opinión pública.
Las mellizas Victoria y Cristina Iglesias, nacieron en 2001, y son jóvenes que combinan el modelaje con una fuerte presencia en redes sociales y proyectos empresariales. Entre sus actividades favoritas, practican deporte, montan a caballo y disfrutan de la finca familiar en Ojén, Málaga, utilizando el jet privado de su padre para viajar entre sus residencias en Miami, Nueva York y España.
Finalmente, el menor de la familia es Guillermo Iglesias, nació en el año 2007. Actualmente en etapa estudiantil, el joven ha manifestado un gusto particular por la música, aunque su exposición mediática es mínima debido a su edad y a la protección de su entorno privado.
Sobre la polémica de Julio Iglesias, los medios internacionales han informado que se habrían registrado en República Dominicana y Bahamas. Sin embargo, ni el cantante ni su esposa Miranda han emitido declaraciones oficiales sobre estas acusaciones. Sus hijos, por su parte, mantienen el hermetismo, enfocados en sus propias vidas.