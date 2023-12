Acusan a Kimberly Loaiza de copiar canciones de Karol G

“¿Qué tiene de malo inspirarse por otras mujeres? Estamos para sumar entre nosotras y motivarnos, todos saben que Karol G es una de las mujeres más influyentes de la industria y siempre he dicho que la admiro y me encanta lo que hace, hacer una canción con un género que ella usó”, comenzó diciendo.

Asimismo, mencionó: “Yo escucho de todo tipo de géneros, por eso hasta una canción de Rock tengo en mi disco. Yo no usé la letra de nadie más, dejen de buscar problemas donde no hay. Mejor escúchenlo y disfruten de la música”.

“No es copiarle, los géneros musicales están para todos, es como los corridos hoy en día, muchos artistas que no cantaban en ese género están haciéndolo y no por copiar simplemente porque así se hacen las tendencias, en mi disco probé distintos géneros porque quise hacer algo que me identifique”, añadió.

“Sé que me dejé llevar y no debí participar. Sé que en este punto no me van a creer nada. Si ustedes dudan de mi palabra es producto de mi error por participar en esa estrategia y lo acepto”, dijo Loaiza en un video en el que se despedía de sus seguidores para comenzar una vida dedicada a sus hijos.