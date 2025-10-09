Actores del reality show Supervivientes se casan en Cayos Cochinos

Cayos Cochinos, Honduras.- Los participantes del reality show "Supervivientes All Stars" contrajeron matrimonio en Los Cayos Cochinos, ceremonia que fue presidida por el alcalde de La Ceiba, Bader Dip.
Marta Peñate y Tony Spinas se dedicaron emotivos votos improvisados y se dieron el "Sí, acepto", tras cuatro años de espera, lágrimas, muestras de cariño y aplausos.
"Estoy tan enamorado... y sé que va a ser para siempre. Te he elegido como compañera de vida", mencionó el italiano en sus votos.
Si nos hubiésemos conocido a los 20 años igual ahora no estaríamos juntos. Hemos vivido, hemos tenido nuestras experiencias y somos lo que somos hoy en día y por eso estamos juntos", aseguró Spina.
Mientras que la ganadora de la primera edición de Supervivientes dijo: "Eres la persona más importante que ha pasado por mi vida, no había conocido el amor hasta que te conocí".
"No importa si eres la primera o la segunda, lo que importa es ser la última y ojalá nos muramos juntos y dure toda la vida", expresó la influencer.
El edil hondureño viajó hacia la isla, donde se graba el reality desde hace varios años para unir en matrimonio a los famosos españoles.
Dip ofició la boda leyendo el documento que unió en feliz matrimonio a los famosos del reality e hizo la lectura del intercambio de anillos.
"Como alcalde y autoridad civil os declaro marido y mujer", dijo Dip ante los novios y los cuatro invitados de la boda.
En sus redes sociales, el alcalde ceibeño felicitó a la pareja de recién casados.
Cabe mencionar que, aunque la pareja firmó su acta de matrimonio en Honduras, la unión no será oficial en España hasta que se inscriba en el Registro Civil, según lo dictan las leyes españolas.