Actores del reality show Supervivientes se casan en Cayos Cochinos

Cayos Cochinos, Honduras.- Los participantes del reality show "Supervivientes All Stars" contrajeron matrimonio en Los Cayos Cochinos, ceremonia que fue presidida por el alcalde de La Ceiba, Bader Dip.

Marta Peñate y Tony Spinas se dedicaron emotivos votos improvisados y se dieron el "Sí, acepto", tras cuatro años de espera, lágrimas, muestras de cariño y aplausos.

"Estoy tan enamorado... y sé que va a ser para siempre. Te he elegido como compañera de vida", mencionó el italiano en sus votos.

Si nos hubiésemos conocido a los 20 años igual ahora no estaríamos juntos. Hemos vivido, hemos tenido nuestras experiencias y somos lo que somos hoy en día y por eso estamos juntos", aseguró Spina.