Adair Dutra, estilista brasileño que murió tras cirugía estética "foxy eyes"

Esta semana, familiares dieron a conocer la muerte del influencer y estilista brasileño, Adair Mendes Dutra Junio, de 31 años de edad, debido a complicaciones derivadas de una cirugía estética "foxy eyes" (mirada de zorro).
Según la familia del fallecido, Dutra se sometió al procedimiento estético el pasado mes de marzo en una clínica de Sao Paulo, Brasil, con el objetivo de modificar la forma de sus ojos para lograr la famosa "mirada de zorro" o “foxy eyes”.
Según expertos que han comentado acerca del caso, la técnica consiste en alargar la mirada, provocando un efecto felino, a través de hilos tensores o incisiones que reposicionan tejidos del párpado y las cejas.
Con el paso de los meses, Dutra compartió con sus seguidores que presentaba hinchazón, moretones y dolor intenso. Describió sensaciones que dieron a entender que un hilo tensor podría haberse salido del lado izquierdo de su cara.
En sus publicaciones, el influencer señaló que, tras el procedimiento, sintió que “una vena se reventó” y que el lado izquierdo se encontraba mal, mientras el derecho parecía estar estable.
Desafortunadamente, la infección se fue identificando, su familia mencionó que pese a consultas dermatológicas y tratamientos, las molestias no cedían.
En ese sentido, el pasado 3 de octubre, Adair Dutra fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial público, donde poco después falleció por un "cuadro infeccioso severo".
Cabe mencionar antes de su muerte, el estilista y creador de contenido había interpuesto una denuncia penal contra la cirujana que le realizó el procedimiento, acusándola de negligencia y práctica ilegal de la medicina.
La acusada niega las acusaciones mientras que las autoridades investigan el caso.
El funeral del influencer se realizó el 4 de octubre en la Funeraria Velar Morumbi y reunió a familiares y seguidores, quienes se encuentran consternados por el caso.
Figuras del mundo de la moda y el espectáculo expresaron su dolor y pidieron una investigación exhaustiva.
La muerte del estilista se suma a las diversas muertes por procesos estéticos, abriendo un debate por el aumento de cirugías no reguladas en diversos países. El pasado 20 de septiembre en México, una menor de 14 años también perdió la vida tras someterse a un implante de senos y lipocirugía.