William Levy: libre de líos legales, vuelve al cine con “Camino a Arcadia”

Miami, Estados Unidos.- El actor cubano William Levy aseguró en entrevista con EFE en Miami que vive “un momento de paz y entusiasmo” tras dos películas y una serie filmadas en España e Italia, y más de un año de crisis personales, que incluyó la separación de quien fuera su pareja durante dos décadas y un episodio que lo llevó a pasar una noche en una cárcel. “No hay duda de que esta es mi casa, porque también mis hijos viven aquí, pero Europa y su gente me abrazaron en uno de los momentos más difíciles de mi vida”, expresó el actor y productor, quien llegó a esta ciudad a los 16 años junto con su madre y hermana.

Levy se refiere al elenco y equipo técnico de ‘Camino a Arcadia’, la serie que coprotagoniza con las actrices Paula Echevarría y Michelle Renaud, de España y México, respectivamente, que se estrena este viernes en la plataforma VIX. Filmada en Tenerife, el artista da crédito a sus compañeros por haberlo apoyado en un momento complicado: “Me ayudaron muchísimo”. También reconoce que vivió una especie de catarsis interpretando en la serie a un hombre que pasa 15 años viviendo bajo una identidad falsa para escapar de amenazas derivadas de la traición de un hermano. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Parte de la trama se enfoca en la paternidad, algo que para Levy es una prioridad. “Mis hijos están en su mejor momento ahora también”, afirma. Este intenso ‘thriller’ romántico es el segundo trabajo de Levy en las Islas Canarias. Este año ya se estrenó en los cines españoles la película ‘Bajo un volcán’, donde comparte protagonismo con Maggie Civantos. Además, ‘Camino a Arcadia’ es su segunda serie española como productor, tras ‘Montecristo’.

“Súper tranquilo” a sus 45 años

Levy además contó que en 2026 llegará ‘Tradita’, la primera película como protagonista en Italia, dirigida por Gabriele Altobelli. “Esa película fue un gran reto: me van a ver actuando en español e italiano”, explicó. “Es una especie de ‘era europea’”, admitió entre risas, y prometió que irá por más. “Tengo mucha suerte de poder estar haciendo proyectos que amo, que me gustan, porque normalmente, cuando uno empieza en esta carrera, tiene que aceptar trabajos para demostrar que pertenece a este mundo. Estar ahora en un punto donde puedo elegir lo que hago es una bendición”, sostuvo.