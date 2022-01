Frida Sofía sale de prisión y confiesa por qué fue arrestada

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Frida Sofía salió de prisión en las últimas horas luego de pagar una fianza fijada por las autoridades de Estados Unidos en 1,500 dólares.



Luego de su liberación, la instagramer contó toda la verdad sobre su detención el pasado 24 de enero, luego de que fuera señalada por dos cargos de alteración del orden público y oponer resistencia al momento de su detención.

Ante tales cargos, a Frida Sofía se le impusieron una multa de 500 dólares en el primer caso y 1,000 dólares en el segundo.

"Todo fue un malentendido"

Luego de salir de la cárcel, Frida Sofía declaró al programa "El Gordo y La Flaca" que todo se trató de un malentendido y una trifulca desatada en un restaurante de lujo en la zona.



Aparentemente, la hija de la cantante Alejandra Guzmán acudió a un inmueble en donde no le cayó bien a la responsable, quien la acusó de cometer robo para luego sacarla con violencia del local.



"La verdad fue un simple... la manager del Joia no le caí bien, me quisieron sacar y me sacaron, pero me sacaron muy feo”, expresó la joven, quien a la vez mostró las heridas que tenía en sus brazos producto del forcejeo.



Asimismo, aseguró que las heridas y moretones no se la hicieron agentes de policía, sino que los guardías de seguridad, quienes la acusaron de robarse un agua.



Al momento de su detención, Frida Sofía vestía la misma ropa que vestía en sus más recientes historias de Instagram, además de estar utilizando adecuadamente su mascarilla como medio para prevenir el contagio de covid-19.

