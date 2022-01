Silvia Pinal ya es libre de covid-19: " Tengo que darle gracias a Dios"  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Silvia Pinal, actriz, empresaria, política y productora mexicana, reveló lo que vivió al salir positiva de covid-19 el pasado 22 de diciembre de 2021.



A sus 90 años la mexicana venció a la letal enfermedad que ya ha cobrado la vida de más de 5.5 millones de personas en el mundo.



Covid

La actriz tuvo que ser internada en un hospital mexicano ante una baja en su ritmo cardíaco y al ingresar se le detectó covid-19. Esto sucedió el 22 de diciembre.



Por lo que tuvo que pasar la Navidad alejada de sus hijos Sylvia Pasquel, Luis Enrique y Alejandra Guzmán.



El 29 de diciembre se le autorizó salir de la institución y continuar con la recuperación en su casa, pero aislada de sus seres queridos.



La actriz de 90 años fue trasladada hasta su hogar en una ambulancia con un protocolo de seguridad porque aún podía contagiar a otros, dijo su hija Sylvia Pasquel a los medios en ese entonces.



Superó la enfermedad

Después del trago amargo, la mexicana dio negativo a la enfermedad el 10 de enero y a un medio mexicano brindó las primeras declaraciones.



"¡Claro que ya no tengo nada y buen trabajo me costó!", confirmó. Y agregó: "Me siento perfecta, me siento muy bien, me siento con ganas de vivir, con ganas de reír, con ganas de correr y todo eso", contó. Mencionó que "está comiendo muy bien" ahora que está en casa y narró cómo fue su estadía en el hospital.



"En el hospital, bendito sea Dios, pasó pronto porque si fuera largo sería terriblemente enfermo. Tengo que darle gracias a Dios, gracias a los médicos y terminó muy bien", concluyó.