¿Qué países no enviaron candidatas a Miss Universo 2021?

ELIAT, ISRAEL.- Una nueva Miss Universo será elegida este domingo en la 70 edición del concurso anual que se celebra por primera vez en Israel.



Sin embargo, los problemas políticos entre naciones provocaron que algunos países no enviaran a sus candidatas a participar por la corona que entregará la mexicana Andrea Meza después de siete meses de "reinado".



Por lo tanto, Indonesia y Malasia, que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, no enviaron a sus candidatas. Ambas naciones justificaron dificultades ligadas a la pandemia del covid-19.



Por su parte, los Emiratos Árabes, que enviarían una candidata por primera vez, tampoco asistió por "problemas de tiempo" durante la selección de su representante.



También, el ministerio sudafricano de Deportes, Cultura y Artes había exhortado a su candidata a no ir a Eilat, argumentando "las atrocidades cometidas por Israel contra los palestinos".

Por su parte, la actual reina afirmó que el concurso debería llevarse a cabo por fuera de la política. "Miss Universo no es un movimiento político, ni religioso", declaró.