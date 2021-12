Andrea Meza es la Miss Universo con el reinado más corto

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Miss Universo Andrea Meza deberá entregar la corona este domingo 12 de diciembre a la nueva representante de la belleza en el mundo.



La guapa mexicana hará el traspaso luego de haber tenido el "reinado" más breve de la historia: solo siete meses.



Y es que la situación de la pandemia en el 2020 obligó a la organización a realizar el certamen en mayo del 2021 y no es diciembre como es la costumbre.



Meza fue coronada el pasado 16 de mayo en el Hard Rock Hotel de Hollywood, Florida.

Sin embargo, pese a haber portado la corona por poco tiempo, la guapa mexicana abogó y se involucró en varias causas, como veganismo, en la que pedía coer menos carne, sobre todo, ahora en Navidad.



La también modelo además estuvo involucrada con organizaciones y políticos, con quienes discutió temas como: la migración, derechos de la mujer, feminismo y el estigma sobre las personas con VIH.



Tras ganar el concurso de belleza, Meza se convirtió en la tercera mexicana en obtener la corona.

Después de Miss Universo

Hace unos días, durante una entrevista, Andrea reveló qué tiene planeado y todo lo que hará después de ser Miss Universo.

"Después se esto [la final del certamen] se viene un cambio radical en mi vida. Me tengo que mudar y dejo el departamento de Miss Universo en Nueva York y creo que me voy a estar mudando a Miami, una ciudad que me fascina", dijo en una entrevista de People en Español.



"Pienso mantenerme en esta industria de los medios de comunicación; es algo que me apasiona y que nunca creí que me iba a dedicar a esto. Pero ahora que lo hago digo: 'Esto es para mí'", añadió.