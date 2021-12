¿Miley Cyrus y Pete Davidson, novio de Kim Kardashian, son pareja?

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Miley Cyrus encendió las redes luego de asegurar que ella y Pete Davidson son "pareja".



Cabe recordar que Pete fue visto de la mano con Kim Kardashian, confirmando así su relación, por lo que el mensaje de Miley dejó a todos bastante confundidos.

VEA: El historial de las famosas novias de Pete Davidson, el nuevo amor de Kim Kardashian



"Mira @fallontonight ¡Nuestro primer show juntos como pareja! ¡Hablaremos de la #MileysNewYearsEveParty organizada por US en Miami!”, escribió la cantante en el pie de la imagen en la que se pueden ver los dos bastante felices y abrazados.



La palabra "pareja" fue la que dejó perplejos a todos, sin embargo, no es lo que muchos piensan, y es que los dos serán copresentadores del programa The Tonight Show de Jimmy Fallon.

ADEMÁS: Las fotos más polémicas de la cantante Miley Cyrus



Miley además anunció que ambos están planeando una mega fiesta de Nochevieja, donde asegura habrá diversión sin igual.