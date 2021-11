¿Indirecta? La publicación de J Balvin tras sus fuertes críticas a los Latin Grammys

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- El reconocido cantante de música urbana J Balvin estuvo en el ojo del huracán tras una publicación compartida que muchos relacionaron a sus críticas hacia los premios Latin Grammys.

Hace un par de semanas, el intérprete de 'In da Getto' se volvió tendencia cuando opinó sobre los Grammys, aseverando que no valoraban ni respetaban al rubro urbano.

"Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto . Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan con que estoy dolido)", dijo a través de sus redes sociales.

Dicha publicación generó un debate en el que el rapero René Pérez, mejor conocido como 'Residente', se pronunció y ocasionó un dimes y diretes entre ambos así como la ansiada espera de los fanáticos por el día de los premios.

Los premios Latin Grammys se realizaron el pasado jueves y como era de esperar, J Balvin brilló por su ausencia, mientras que 'Residente' fue quien entregó el premio honorífico a Rubén Blades.

Durante su discurso, el puertorriqueño hizo caso omiso a su pelea con el colombiano y optó por dar unas emotivas palabras sobre el momento.

¿Indirecta?

Pese a que J Balvin no resultó ganador de los premios, un mensaje que colgó en su historia de Instagram ha generado especulaciones en sus más de 50 millones de seguidores en la red social.

La imagen compartida por el cantante colombiano es del perfil @unagranrealidad y muestra la tabla de multiplicación del 9, pero con el error "10x9=91", a lo que luego explica:



"Cometí este error a propósito para demostrarles algo. Acerté nueve problemas y solo cometí un error. En lugar de felicitarme por haber acertado nueve de diez problemas, se rieron de mi único error".

"Vivimos en una cultura de errores que hace que las personas sean lastimadas y, a veces, incluso humilladas solo porque se han equivocado"; apuntó. "Tenemos que aprender a elogiar a las personas por sus éxitos, además de apreciarlos por sus pequeños errores".

De modo que muchos coinciden en que es un rotundo y contundente mensaje sobre los premios Grammy y el círculo que rodea sus polémicas declaraciones al respecto.

