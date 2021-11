Novia de Octavio Ocaña dice que se le ha manifestado: "Me ha tirado cosas"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Tres semanas han pasado desde que el famoso Octavio Ocaña, actor que dio vida a "Benito" en la serie Vecinos, murió de forma trágica cuando era perseguido por la policía.



Una de las más afectadas por la repentina muerte de Ocaña fue su prometida Nerea Godínez, quien ha sido criticada por no mostrarse llorando y de aprovecharse de la situación.



Sin embargo, la joven dejó claro que no le importan los comentarios, pero sí reveló que ha sentido la presencia de su amado cerca de ella durante estos días.



Asimismo, aseguró que la familia del comediante ha sentido la misma sensación en los últimos días ya que han sentido actividades paranormales. "Benito se ha hecho presente", afirmó su prometida.

"Ya se hizo presente. Me abrió puertas, me tiró cosas. Ya ya se hizo presente con todos nosotros, ya se ha hecho presente“, comentó durante una entrevista a De primera mano.



Godínez reveló que está bien y tratando de continuar con su vida y que la amistad que ha forjado con su cuñada Bertha Ocaña le ha ayudado con el proceso.



”Estoy bien dentro de lo que cabe, estoy tratando de continuar con mi día a día, con mis actividades cotidianas, voy de la mano mucho con Bertha, estamos todo el tiempo en contacto, nos vemos casi a diario, eso me ha ayudado bastante”, comentó.



Tanto Nerea como su familia develaron hace unos días las manos de Octavio en una conocida plaza comercial de la Ciudad de México, donde el actor lo había hecho anteriormente cuando era un niño.



Nerea y Octavio se comprometieron en junio de este 2021, después de varios meses de noviazgo.