Juez ordena prisión de máxima seguridad para la conductora Inés Gómez Mont

Redacción

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Por supuesta evasión fiscal, un juez dictó prisión preventiva en una cárcel de máxima seguridad para la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, quien ha sido acusada de varios ilícitos junto a su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

A través de un comunicado, la exconductora de Ventaneando en TV Azteca, dio a conocer que el pasado 10 de septiembre se divulgó una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, se trató de toda una falsedad.

LEA: Así anunciaron Evaluna y Camilo que están esperando a su primer hijo

No obstante, ahora "he sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de aprehensión en mi compra por asuntos fiscales, por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON", manifestó en el escrito publicado en sus redes sociales.

El juez Zeferín Hernández, quien emitió la orden judicial, "pudo habernos dado la oportunidad de acudir en libertad para desmentir cualquier imputación", señaló Gómez Mont; al tiempo que, aseguró que existe una "persecusión de mala fe" contra ella y su pareja, puesto que las autoridades no contaban aún con las facultades legales para hacerlo.

Y pese a reconocer que tanto ella como su esposo tienen miedo de que continúen los abusos en su contra, admitió tener "fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia quedará demostrada".

+Adele revela fecha del lanzamiento de su nuevo álbum "30"

"Lo repito y lo sostengo: soy inocente y esto es una injusticia. Me quieren callar, pero seguiré levantando la voz con todas mis fuerzas", agregó en una primera publicación en Instagram.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont)







Antecedentes

Según se conoció, a inicios de septiembre de 2021, Inés y Víctor Manuel fueron acusados por los delitos de peculado (malversación de fondos), delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto total de 3 mil millones de pesos.

A partir de entonces, la también modelo de 38 años y su pareja son buscados por la Fiscalía General de la República (PGR), mientras permanecen refugiados en la ciudad de Miami, de acuerdo a medios mexicanos.

"Sin ninguna justificación me colocan en el mismo nivel que un narcotraficante o terrorista... Para ser clara, jamás me he robado un peso", sostuvó la presentadora.

DE INTERÉS: El "Capitán Kirk" de Star Trek vuela al espacio

Seguidamente afirmó que "tampoco he recibido dinero de esos contratos y mucho menos he visto ni tenido 3 mil millones de pesos en la vida. Soy conductora de televisión y mamá de tiempo completo. Y bajo ningún concepto pertenezco al crimen organizado".

Finalmente, concluyó diciendo que teme que las autoridades se ensañen más con su persona después de hacer público todo lo relacionado al caso "fabricado en su contra".

"Sé quién soy. Por mí y por mis hijos, demostraré mi inocencia con dignidad y no guardaré silencio", añadió.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Ines Gomez Mont (@inesgomezmont)







ADEMÁS: ¿Qué obtuvo Sirey Morán por ganar el primer reto de Nuestra Belleza Latina?