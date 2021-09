La terrible predicción de Mhoni Vidente hacia el Grupo Firme

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Una predicción de Mhoni Vidente sobre el Grupo Firme puso a temblar a los miembros de la agrupación así como a los fanáticos.



Y es que durante una lectura de las cartas, la famosa cubana advirtió a los miembros del grupo que tomen sus precauciones porque podrían ser víctimas de un atentado.



"Es una visión muy fuerte de un accidente o de un atentado contra el grupo... Los veo saliendo, que va a ser en Jalisco o... en Nayarit, en un concierto, que van a estar atentando o van a tener un accidente muy fuerte. Traten de cuidarse, recen mucho”, dijo Mhoni.



Según la vidente, el atentado sería producto de la envidia que han generado por su rápido crecimiento en el mundo de la música.

“No te confíes Eduin, no se confíen Grupo Firme, que lo diabólico, la carta de la muerte y la carta del colgado están detrás de ellos”, afirmó.



Tras escuchar la predicción, los seguidores de la agrupación comenzaron a mostrar su preocupación y les pidieron que tomaran las medidas de seguridad necesarias.



El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz dijo que la publicación tiene preocupado a la banda, por lo que estaba considerando no ir al concierto que tienen planificado en Jalisco.



“Yo soy muy miedoso y creo mucho en eso también, entonces no tengo palabras, no sé qué hacer..., ya no voy a ir a Jalisco”, declaró Caz.



En otro video, el manager del grupo, Isael Gutiérrez dijo que ellos confían en Dios y en la virgen de Guadalupe.



Minutos después, el vocalista se retractó sobre ir al concierto en Jalisco y agradeció a sus seguidores por las bendiciones. "Familia, muchas gracias a todos por las bendiciones que nos han hecho llegar, les queremos agradecer de todo corazón, estamos muy positivos, pero también les queremos agradecer toda las bendiciones y toda la suerte que nos mandan, que no están por demás", comentó.