Adamari López sobre su ruptura con Toni: "Hay cosas que no podía permitir"

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La ruptura de Adamari López y Toni Costa sigue sorprendiendo a sus seguidores en las redes sociales. Aunque la pareja nunca brindó detalles de lo que realmente ocurrió entre ellos, la puertorriqueña reveló por primera vez que hubo cosas que no podía permitir.



Durante una entrevista para People en Español contó que la decisión de terminar con el bailarín español no fue tomada a la ligera ni un castigo.



Además, no descartó la posibilidad de volver a formar una familia con él, pero por el momento ambos están enfocados en el bienestar de su hija.



"Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, dijo Adamari.

Agregó: "Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.



"Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente", explicó la exactriz sobre Costa.



La pareja ha demostrado que tiene una buena relación ya que aprovecharon las vacaciones de verano para realizar un viaje por Europa junto a su hija Aläia.

