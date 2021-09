Maity Interiano comparte uno de sus momentos más penosos en la televisión

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- La periodista hondureña Maity Interiano compartió con sus seguidores un video de uno de los momentos más penosos que le ha tocado vivir frente a las cámaras de televisión.



En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram se muestra a la comunicadora de Despierta América haciendo un reportaje en Brasil, durante el mundial de fútbol de 2014.



"Para que se rían un poco… de los momentos mas penosos (y chistosos) que he vivido en la televisión", escribió junto a la publicación.

En el video se puede escuchar a su compañera Karla preguntarle qué está haciendo en Brasil. "Andas haciendo muchas cosas".

De inmediato, Maity le contesta: "Haciendo de todo, trayéndoles de todo tipo de reportajes".



Luego ellos le dicen que no y le muestran un video donde aparece hablando frente a un restaurante donde planeaba mostrar uno de los platillos, cuando de repente, se le dobla el pie y casi cae al suelo.



Tanto Maity como sus compañeros en el set no pararon de reír por el incidente y la felicitaron por ser una profesional.



"Esas son las cosas que ustedes no ven cuando estamos en el detrás de cámara, pero pasa cuando estamos en este negocio", dijo la hondureña.