Acusan a esposa de Sammy Pérez de desaparecer con su dinero

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Zuleika Garza, esposa del comediante Sammy Pérez, fue acusada por familiares del fallecido actor de haber huído con el poco dinero por el que tanto trabajó el actor a lo largo de su vida.



Fue a través de una entrevista a TV Notas que Daniel Pérez, sobrino de Sammy, reveló que están preocupados por el paradero de Zuleika porque no se sabe de ella desde que se confirmó la noticia del deceso.



Según el joven al inició se creyó que estaba contagiada de covid-19, por lo que se encontraba aislada, pero al intentar sacar el cadáver de Sammy del hospital se solicitaba una firma de ella y fue cuando se enteraron que se había esfumado.



“El hospital quería que forzosamente se firmaran esos papeles para garantizar que se liquidaría el adeudo, pero el cuerpo tenía que salir de ahí a como dé lugar. Nos dieron sólo unos días para concluir dicho trámite, e incluso pensamos llevarlo a lo legal. Es lo que nos gustaría saber; de hecho también venimos a Colima con la intención de que nos entregara las cosas que eran de mi tío, pero ni siquiera nos dio la dirección donde vivían, y ya no nos contestaba el teléfono”, comentó el joven.



Agregó: "Al inicio suponíamos que también tenía covid y que por eso no había salido ni se había contactado, pero sólo llamó para decir que había salido de Colima y que no podía regresar”.



Asimismo, el sobrino dijo que saben que Zuleika tenía acceso a las cuentas bancarias del actor, pero no saben cuánto había en ellas.

Vea aquí: 'Me duele, era un alma buena': Eugenio Derbez reacciona tras la muerte de Sammy Pérez



"Mi tío trabajaba mucho y tenía su dinero, y aún así prefería llevar una vida sencilla. A Zuleika la mantenía y le daba muchas cosas, le daba una buena vida", afirmó Pérez.



De igual forma, Daniel Pérez aseguró que la Garza solo estaba con su tío por interés.



El joven dijo que iniciarán una investigación sobre sus cuentas bancarias para llegar al fondo de la situación.



“Quizás mi tío tenía sus ahorros de muchos años de trabajo, y lo de los últimos meses que vendía saludos; además estaba muy activo. Lo único que él tenía era mucha inocencia, no tenía malicia, todo lo veía bonito; era una persona normal”, señaló.



Zuleika y Sammy se habrían casado a inicios de este 2021 y esperaban realizar una ceremonia religiosa en Guatemala. Desde que murió el actor no se ha pronunciado al respecto.