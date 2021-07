"Me duele, era un alma buena": Eugenio Derbez reacciona tras la muerte de Sammy Pérez  

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Eugenio Derbez, actor y comediante, reaccionó este viernes tras la muerte de su amigo y compañero Sammy Pérez con quien participó en el programa XHDerbez y en la película No se aceptan devoluciones.



Pérez, el actor de comedia, murió este día tras varias semanas luchando contra el coronavirus. Sufrió un paro cardiovascular que le arrebató la vida esta madrugada.



En entrevista con el programa Hoy de Televisa en México, Eugenio Derbez reaccionó a la muerte de su gran amigo.



“Es muy triste. Era una persona especial, no sólo era compañero de trabajo. Era un gran gran amigo. Yo lo quería mucho. Tenía una relación con él muy fuerte y muy buena fuera del trabajo. Cuando vivía a México iba a mis fiestas a mis cumpleaños. Me duele porque era un hombre bueno, un ser humano bueno. Hoy a las cuatro de la mañana sus sobrinos me comunicaron que había fallecido”, dijo el mexicano.



Por otra parte, en sus redes sociales, Eugenio dedico palabras emotivas a Pérez.



Sammy se ganó el cariño y la admiración de la gente, con su carisma. Nos enseñó que se puede estar contento, cantar y bailar sin motivo alguno; nos enseñó con su vida, el mejor ejemplo de inclusión.

Sammy Pérez no era diferente. Sammy Pérez era uno de nosotros.

