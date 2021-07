Britney Spears: La esperanza es lo último que me queda

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Después de una jueza le permitiera elegir a su abogado para recuperar la "libertad" que le habían robado durante años, Britney Spears dijo en redes sociales que aún tiene esperanza.



A través de un extenso mensaje la cantante pidió que dejaran de criticarla y dejó claro que no regresará a un escenario mientras su padre le diga qué debe vestir, decir, hacer o pensar.



Asimismo, dijo que se sintió muy lastimada porque su "supuesto sistema de apoyo" le falló cuando más lo necesitaba.



También recordó no le gustó que su hermana interpretara algunos de sus temas durante unos premios.

Aquí su mensaje íntegro:



"Para aquellos que han decidido criticar mis videos bailes... miren, no voy a subir a ningún escenario mientras mi papá siga manejando lo que visto, digo, hago o pienso. ¡Ya lo he hecho por los últimos 13 años!



Prefiero compartir videos, sí, desde la sala de mi casa en lugar de un escenario en Las Vegas donde muchas personas estaban tan lejos que no podían tocar mi mano y yo terminaba en contacto con lo marirhuana todo el tiempo, lo que no me importaba, pero prefería poder ir al spa.



Y no, no me pondré un montón de maquillaje y tratar y tratar de subir a un escenario sin poder lo mío con mis canciones y comenzar a poner mi nueva música para mis fans, así que renuncio.



No me gustó que mi hermana se presentó a unos premio y cantó mis temas. Mi llamado sistema de apoyo me hirió profundamente.



Esta tutela mató mis sueños, por lo que lo único que tengo esperanza y esperanza es lo único en este mundo difícil de matar y aún así la gente intenta hacerlo.



No me gusta la manera en que los documentales muestran humillantes momentos de mi pasado, ya he superado todo eso.



Y para las mujeres que dicen que es rara la forma en que aún tengo esperanza por los cuentos de hadas vayan a joderse. Así como digo, la esperanza es lo único que tengo en este momento.



Si no les gusta lo que miran dejen de seguirme. La gente trata de matar la esperanza porque es una de las cosas más vulnerables y frágiles que existen.



Me iré a leer un cuento de hadas, y si no quieres ver mis bailes en la sala de mi casa o si no está en sus estándares ve a leer un libro".

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Durante una audiencia en la corte, Britney aseguró que era obligada a tomar medicamentos y usar un dispositivo intrauterino como anticonceptivo.