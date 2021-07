Frida Sofía ya no quiere que la comparen con Michelle Salas: 'Compárenla con su hermana'

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Frida Sofía sigue dando de qué hablar y esta vez se refirió a la comparación que muchos suelen hacerle con la hija de Luis Miguel y su también prima Michelle Salas.

Todo comenzó cuando Salas publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde lucía un vestido blanco, para la inauguración del Festival de cine Cannes, de modo que en cuestión de horas diversos usuarios escribieron que la intérprete de 'Ándale' era 'más bonita' que Frida Sofía, 'más dama', entre otras comparaciones.

En consecuencia, la hija de Alejandra Guzmán decidió pronunciarse al respecto. "Y regresamos con las comparaciones y agresiones sin razón alguna. Ya estoy harta de las comparaciones y el bullying", advirtió en los comentarios de su cuenta de Instagram.

"Siempre se burlan de mí al compararme con esta mujer -Michelle Salas-, por qué me dicen que tengo que ser como ella. No conocen a ninguna de las dos y nosotros no tenemos nada que ver", aclaró. "No tengo relación alguna, ¡compárenla con su hermana! Tendría un poco más de sentido", escribió a través de sus historias de Instagram la polémica Frida.

"Ni ella me habla ni yo a ella... ¡¡¡No quiero ser como nadie!!!¡Y sí, ella está más bonita! ¿Quién dijo que no?", concluyó.

Frida Sofía sigue enfocada en su carrera profesional y en el proceso judicial que comenzó contra su madre Alejandra Guzmán y abuelo Enrique Guzmán.

Alto a las comparaciones

Por su parte, Michelle Salas decidió aclarar el tema a través de sus redes sociales, donde dijo que no había ningún tipo de competencia entre ella y su prima ya que muchos han levantado falsos debido a la buena relación existente entre la familia Salas y la Pinal.

“Aquí nadie es mejor que nadie. Somos seres humanos e individuos, cada quien es como es y todos merecemos respeto”, escribió la hija de Luis Miguel. “Les pido con todo el cariño que no traten de seguir creado fricción y diferencias entre dos personas que son familia y que no están compitiendo”, agregó.

