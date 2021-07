'No es un berrinche del pasado', dice Frida Sofía sobre Alejandra y Enrique Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, sigue dando de qué hablar respecto a las acusaciones de abuso sexual contra su abuelo Enrique Guzmán y esta vez decidió reafirmar lo sucedido explicando que 'no se trata de un berrinche'.

Ante las muchas críticas que han surgido respecto al tema, la polémica Frida decidió pronunciarse y a través de una entrevista a la revista People en Español, señaló que "esto no es un berrinche del pasado, pero el pasado duele muchísimo porque de eso yo me acuerdo y ella (Alejandra Guzmán) no".

"Todo mundo dice: 'Frida ataca, Frida ataca', pero no, Frida se defiende en realidad. Es tanto el desprecio que llega el punto en el que dices: 'No tengo nada que perder. Voy a contar la verdad'", dijo.

En suma, decidió explicar que la buena relación familiar que tenían no era más que para guardar la apariencia debido a ser una de las familias más famosas del medio artístico.

Acusación

Frida Sofía, de 29 años, acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual y con ello arrastró a su madre, la diva del rock, Alejandra Guzmán por algunos delitos como violencia familiar y corrupción de menores.

La joven modelo mexicana ha hecho uso de las redes sociales para emitir opiniones y compartir algunas de sus desagradables experiencias de infancia.

La controversia comenzó cuando Frida Sofía reveló que su madre consumía drogas cuando ella estaba pequeña y bajo los efectos de las mismas la agredía físicamente.

Tras los señalamientos, Alejandra Guzmán grabó un video en sus redes sociales asegurando que las declaraciones de su hija eran falsas e incluso aseguró que era Frida quien la había golpeado a pesar de ser su hija.

Asimismo, su abuelo ha explicado en algunos medios de comunicación local que las acusación de su nieta se deben a motivos económicos.

