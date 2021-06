"Si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores": Hermano de Lupillo Rivera arremete contra Belinda

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- La polémica entre Belinda, su novio Christian Nodal y el cantante Lupillo Rivera parece no tener fin. Esta vez, incluso el hermano de Lupillo se pronunció dando fuertes declaraciones sobre la cantante de pop durante una entrevista con Vipromu Films.



El productor, Juan Rivera, habló sobre la ruptura amorosa entre su hermano y la artista española, además del famoso tatuaje que Lupillo se borró y sobre el comentario por el que su hermano ha sido tachado de agresor de género.



Para Juan, todo comenzó por la gran cantidad de atención que se centró sobre Lupillo cuando Belinda y Nodal anunciaron su relación, pues dijo que "el chisme estaba a todo lo que daba y Lupillo ya tenía el tatuaje".

"Qué situación tan difícil para mi hermano, la neta", pues recalcó que esta era la tercera vez que Lupillo era objeto de memes y siempre era en torno a lo que pasaba con Belinda.



El hermano del cantante de regional mexicana incluso confió que todo el escándalo afectó profesionalmente a Lupillo, pues afirmó que mientras Belinda y Nodal afianzaban su noviazgo, Lupillo estaba en giras que se vieron mermadas por el efecto mediático.



"Ya había pasado lo del tatuaje. Cuando Belinda ya se había se había hecho novia del otro salieron mil memes de 'Lupe'. Era tendencia ese pedo, a mi carnal le ganó la desesperación, me decía: ‘ya no quiero hacer entrevistas’. Yo le dije: ‘nosotros tenemos compromiso con gente, tu error no lo tiene que pagar la gente’”, recordó Juan.

Críticas a Belinda

Y en medio del escándalo desatado por la respuesta de Lupillo Rivera a Christian Nodal, cuando dijo que él "comió primero de la mesa" en alusión a la cantante, Juan Rivera también dio fuertes declaraciones que también han causado enojo entre los seguidores de la intérprete de "Bella traición", pues dijo no entender porqué ella causaba ese efecto en sus parejas.



"Yo no sé que tiene Belinda que apend*ja”. Yo dije en una entrevista, que me criticaron, 'si voy a Culiacán, encuentro 100 mejores'. Tiene algo, creo que se acaba de comprometer. No es por faltarle el respeto al señor (Nodal), pero yo no lo veo. No lo veo, a lo mejor cocina chido", fueron las crudas palabras de Rivera.

