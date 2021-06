¡Es oficial! Captan a Jennifer López y a Ben Affleck en apasionado beso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Cuando el río suena, piedras trae" dice un popular refrán y eso fue justamente lo que pasó con Jennifer López y Ben Affleck, pues luego de los rumores que indicaban que los actores estaban juntos de nuevo, un fotógrafo logró tomar la imagen que oficializa su romance.



López y Affleck se encuentran disfrutando de una segunda oportunidad luego de romper su relación amorosa hace 17 años. La noticia ocurre tan solo semanas después de que la intérprete de "On the Floor" se separara de su pareja Alex Rodríguez, con quien permaneció los últimos cuatro años y con quien tenía planes de boda.

En la instantánea, que fue publicada por el portal Six, se observa a la pareja sentada en una mesa, rodeados de flores y copas y unidos en un beso apasionado.



Según se conoció, el momento sucedió durante una romántica cena en el restaurante Nobu de Malibú, California, el pasado domingo 13 de junio. De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, después del íntimo momento se les unió a la mesa la familia de la cantante.

Todo indica que la familia de JLo aprueba la nueva relación de ambos, pues en el evento -en el que se cree estaban festejando el cumpleaños de la hermana de Jennifer- estaban también los hijos que la intérprete de 51 años tuvo durante su matrimonio con Marc Anthony y también fue vista su madre, quien según fuentes cercanas "está muy emocionada", pues en el pasado, Ben fue muy cercano a su suegra.

