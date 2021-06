David Archuleta, cantante de raíces hondureñas, se identifica como miembro LGBTQIA+

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El cantante David Archuleta, quien participó en American Idol y de raíces hondureñas, dijo en las últimas horas que se identifica como miembro de la comunidad LGBTQIA+: "Pensé que era importante compartir esto".



A través de una publicación en Instagram, Archuleta hizo la declaración de manera oficial con un mensaje que el externó todos sus pensamientos.



"Me gusta guardarme para mí, pero también pensé que era importante compartir esto porque sé que muchas otras personas de crianza religiosa sienten lo mismo", comenzó escribiendo.



De acuerdo con Archuleta, le dijo a su familia que era gay en el 2014, sin embargo se dio cuenta de que le gustaban hombres y mujeres, sugiriendo que es bisexual.



Pero también añadió que no tiene “muchos deseos sexuales como la mayoría de la gente”, anotando que “asexual” es el término con el que se refieren a las personas que no experimentan la urgencia sexual.



Sin embargo, David dijo que está bien con esto, pues quiere reservar esa parte de sí hasta llegar al matrimonio.



“Solo los invito a que consideren hacer espacio para ser más comprensivos y compasivos con aquellos que son LGBTQIA+ y con aquellos que son parte de esa comunidad y tratan de encontrar ese equilibrio con su fe, que también es una gran parte de su identidad, como me pasa a mí. Para mí, para encontrar la paz, la realidad ha sido aceptar que ambas son cosas reales que experimento y que me hacen quien soy“, señaló el cantante de 30 años en su publicación.



"Puedes ser parte de la comunidad LGBTQIA + y aún creer en Dios y Su plan del evangelio", concluyó.