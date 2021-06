Arremeten contra Emily Ratajkowski por la forma de cargar a su hijo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La modelo Emily Ratajkowski está en el ojo del huracán luego de que una fotografía con su hijo la hiciera lucir como "una mala madre" frente a algunas personas.



La modelo cuenta con más de 27 millones de seguidores en Instagram, pero muchos de ellos se volcaron en su contra luego de ver una de sus más recientes fotografías en las que sale en compañía de su hijo.

Emily, de 30 años de edad, lució un sexy bikini en colores azul y naranja, el cual combinó con el bañador de su bebé Sylvester Apollo Bear, quien nació hace tan solo tres meses. Pero lo que llamó la atención de los usuarios de la red social no fue su buen gusto por la moda y su detalle al lucir igual que su bebé, sino la forma en la que lo cargó para posar en la instantánea.



Sujetándolo con un solo brazo y dejando su cabeza y piernas al aire, la modelo se tomó la foto y escribió: "Víspera de cumpleaños con el compañero de vacaciones soñado".



Uno de los comentarios más fuertes fue hecho por el comentarista británico, Piers Morgan, quien escribió: "Así no es cómo se sostiene a un bebé. Emily Ratajkowski y sus millones de seguidores no deberían ser animados a hacer lo mismo. Feliz de darte algunos consejos si los necesitas".

Otro usuario fue aún más duro y dijo: "He cogido cacas de mi perro con más cariño que 'Emrata'(nombre de su usuario en Instagram) coge a su hijo".



La modelo mantiene los comentarios bloqueados en sus redes sociales, por lo que se desconoce si ha podido ver en otras vías la polémica que generó con su fotografía, pues aún no se pronuncia al respecto.