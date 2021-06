Nueva temporada de iCarly: ¿Por qué Sam no está?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una nueva temporada de iCarly, la serie que marcó la infancia de muchos, fue anunciada por la plataforma de Streaming Paramount+ para el próximo 17 de junio, sin embargo, la actriz Jennette McCurdy mejor conocida como Sam, no participará en la producción.

La serie original de Nickelodeon finalizó en el 2012, luego de seis temporadas y 97 cómicos episodios donde el auge del internet y redes sociales fue el tema principal. De modo que los protagonistas Carly, Sam y Freddie inspiraron a muchos para crear contenido digital y se volvieran youtubers.

Ante la noticia de una nueva temporada en pleno siglo XXI, varios internautas se emocionaron, pero tuvieron sentimientos encontrados al enterarse que la divertida Sam no estaría en elenco.

Las razones

Pese al éxito que la actriz Jennette McCurdy obtuvo en Nickelodean al participar en iCarly, Victorious y Sam & Cat, entre 2007 y 2014, la talentosa joven reveló que sufrió problemas de anorexia y bulimia nerviosa.

De modo que la actuación dejó una pesada huella en la famosa, quien decidió retirarse del rubro y dedicarse de lleno a escribir y dirigir.

Cabe mencionar que, además de sus problemas alimenticios, McCurdy también es alcoholica en recuperación.

Jennette no es la única que no regresa del elenco principal. Noah Munck tampoco es parte del regreso de iCarly, principalmente porque no se ve mas como el personaje que es la burla de todos.

Finalmente, la plataforma de los streamings Paramount+ reveló que Sam será reemplazada por una compañera de cuarto de Carly, quien será de la comunidad LGTBQ+ como un personaje pansexual que sueña con convertirse en estilista de moda después de que su rica familia perdió todo su dinero.

