¿Qué famoso estuvo detrás de la elección del anillo de bodas de Belinda?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La petición de compromiso de Christian Nodal a Belinda, sigue causando mucho de qué hablar y esta vez salió a relucir quién estuvo detrás de la elección del famoso y exclusivo anillo que la cantante presume en su dedo anular izquierdo.

Ricardo Montaner, íntimo amigo de Nodal, reveló que fue él quien le ayudó a conseguir la sortija de diamantes. Según el cantante, hubo -en cierto momento- un acercamiento parecido a una charla entre "padre e hijo", como las que sostiene con Mau y Ricky.

"Yo ayudé a Nodal a a escoger el anillo. Sucedió una situación donde estábamos en un panel (de opciones), fue algo que disfruté mucho”, aseguró Montaner en Venga la Alegría.



Además, vaticinó que la joven pareja será muy feliz en su futuro matrimonio, describiendo a Christian como un "gran muchacho" y a Belinda como una "princesa maravillosa".

"En una ocasión tuve una charla con él, con Nodal, de esas charla tipo: padre e hijo. Charlas que he tenido con mis hijos, de ese mismo tono. Y hoy te puedo decir que Belinda tiene a su lado a un gran muchacho”, señaló el famoso cantautor argentino.

Y para sorpresa de muchos, Montaner confesó (en tono de burla) que todavía no ha sido invitado a la boda. Por lo que, hizo un llamado a los dos para que pronto le soliciten de manera personalizada su presencia en la ceremonia nupcial.

"Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa, espero que pronto me inviten, porque la verdad que no me han hablado para eso”, concluyó.

