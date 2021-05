¿Quiénes son los ganadores de los Premios Billboard 2021? Conoce la lista aquí

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- A continuación la lista de ganadores de los Premios Billboard de la Música 2021, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.



Artistas



Mejor artista: The Weeknd



Mejor artista nuevo: Pop Smoke



Mejor artista masculino: The Weeknd



Mejor artista femenina: Taylor Swift



Mejor dúo/grupo: BTS



Mejor artista Billboard 200: Taylor Swift



Mejor artista Hot 100: The Weeknd



Mejor artista, canción de streaming: Drake



Artista con mejores ventas: BTS



Artista con mejores canciones en la radio: The Weeknd



Mejor artista social: BTS



Mejor artista de R&B: The Weeknd



Mejor artista masculino de R&B: The Weeknd



Mejor artista femenina de R&B: Doja Cat



Mejor artista de Rap: Pop Smoke



Mejor artista masculino de rap: Pop Smoke

Mejor artista femenina de rap: Megan Thee Stallion



Mejor artista country: Morgan Wallen



Mejor artista country femenina: Gabby Barrett



Mejor artista country masculino: Morgan Wallen



Mejor dúo/grupo country: Florida Georgia Line



Mejor artista de rock: Machine Gun Kelly



Mejor artista latino: Bad Bunny



Mejor artista masculino latino: Bad Bunny



Mejor artista femenina latina: Karol G



Mejor dúo/grupo latino: Eslabón Armado



Mejor artista dance/electrónica: Lady Gaga



Mejor artista cristiano: Elevation Worship



Mejor artista góspel: Kanye West

The Weeknd recibe el Premio Billboard de la Música a la mejor canción del Hot 100. FOTO: AP



Álbumes



Mejor álbum Billboard 200: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”



Mejor álbum de R&B: The Weeknd, “After Hours”



Mejor álbum de rap: Pop Smoke, “Shoot for the Stars, Aim for the Moon”



Mejor álbum country: Morgan Wallen, “Dangerous: The Double Album”



Mejor álbum de rock: Machine Gun Kelly, “Tickets to My Downfall”



Mejor álbum latino: Bad Bunny, “YHLQMDLG”



Mejor álbum de música dance/electrónica: Lady Gaga, “Chromatica”



Mejor álbum cristiano: Carrie Underwood, “My Gift”



Mejor álbum de góspel: Maverick City Music, “Maverick City Vol. 3 Part 1”

Canciones



Mejor canción Hot 100: The Weeknd, “Blinding Lights”



Mejor canción, streaming: DaBaby con Roddy Ricch, “ROCKSTAR”



Canción más vendida: BTS, “Dynamite”



Mejor canción en la radio: The Weeknd, “Blinding Lights”



Mejor colaboración: Gabby Barrett con Charlie Puth, “I Hope”



Mejor canción de R&B: The Weeknd, “Blinding Lights”



Mejor canción de rap: DaBaby con Roddy Ricch, “Rockstar”



Mejor canción country: Gabby Barrett, “I Hope”



Mejor canción de rock: AJR, “Bang!”



Mejor canción latina: Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”



Mejor canción dance/electrónica: SAINt JHN, “Roses (Imanbek Remix)”



Mejor canción cristiana: Elevation Worship con Brandon Lake, “Graves Into Gardens”



Mejor canción góspel: Kanye West con Travis Scott, “Wash Us In The Blood”

Karol G actúa en los Premios Billboard de la Música el viernes 21 de mayo de 2021 en el Teatro Microsoft en Los Ángeles. La ceremonia se transmitió el domingo con una combinación de actuaciones en vivo y pregrabadas. FOTO: AP







