Hija de Alicia Villarreal rompe el silencio tras ser abusada por un familiar

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Luego de que el pasado 8 de marzo, Melenie Aideé Carmona -hija de Alicia Villarreal- hiciera público el abuso sexual que sufrió de parte de un familiar, decidió sincerarse sobre esta terrible situación con la ayuda de sus seguidores en redes sociales.

En el marco del Día de la Mujer, la primogénita de la exvocalista del grupo Límite habló de la agresión sexual que vivió hace casi cinco años, cuando todavía era menor de edad.

Tras haber realizado la denuncia legal en el caso, Melenie quiso liberarse de la carga con la cual había lidiado por mucho tiempo.

A través de su cuenta de Instagram y con la ayuda de una dinámica, la joven de 22 años, respondió una serie de preguntas hechas por sus seguidores. Uno de ellos le escribió: ¿cómo se siente después de soltar algo tan grande como lo es la agresión sexual del que fue víctima? A lo qué Carmona respondió que dercilo la hizo sentir mejor.

"La verdad estoy súper bien. Sinceramente siento que me di un valor demasiado importante, siento que nadie me puede dañar, siento que estoy en las nubes", reveló la hija de Villarreal.

De acuerdo con la joven el hecho sucedió durante la madrugada. Un familiar habría ingresado a su habitación para realizar el acto que la dejó totalmente traumada, sin embargo, afirmó que su madre y su padrastro (Cruz Martínez) le brindaron todo el apoyo necesario durante el proceso.

En cuanto a su padre, Arturo Carmona, señaló que se enteró con la publicación al igual que los demás.

Denuncia

Una vez que se dio cuenta del abuso que sufrió su hija, el actor de telenovelas mexicanas presentó una denuncia en contra del supuesto violador de la entonces menor, y expresó lo mal se encontraba por no haberlo sabido antes y ayudarla desde el principio.

"Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí (...) eres una fregona y valiente al hacer esto y nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí y que esto no se queda así (...) te veo en un rato más, aquí estoy, ¡TE AMO!", comentó en la publicación de Melenie.

Por otro lado, la joven declaró que incursionará en el medio musical, pues expresó que permanece trabajando en un proyecto con el que se va a lanzar como cantante.

"La verdad es que me van a ver cantando más pronto de lo que creen, es lo único que les voy a decir. Estoy emocionada, me dan ganas de hacer pipi cuando hablo del tema”, exteriorizó.

