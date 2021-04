Outiriders; acción frenética cooperativa   

La acción no se limita sólo a coberturas y disparos, también exige al jugador combinar los poderes de su clases para salir bien librado de los diferentes escenarios de batalla.

Outriders lo nuevo de People Can Fly bajo el sello de Square Enix es sin duda es una grata sorpresa en el mundo de los loot shooter. En un género que ya está llegando a ser cansino por constante repetición de contenido y mecánicas, este juego apunta a la acción frenética en todo momento.



Outriders es un shooter rpg cooperativo en tercera persona de uno a tres jugadores, situado en un universo de ciencia ficción.

La premisa del juego nos lleva a adentrarnos en la última expedición de la humanidad que ha llegado al planeta Enoch en busca de un nuevo hogar. Todo va muy bien hasta que una terrible tormenta llamada Anomalía llega y nos somete a un proceso llamado criostasis, para luego despertarnos 30 años después para encontrar un mundo donde todo lo que te rodea ha evolucionado para matarnos.



Antes de comenzar de lleno puedes crear y personalizar a tu propio Outrider mientras eliges entre las cuatro clases únicas con su propio árbol de habilidades para definir tu propio estilo de juego. Estas clases son piromante, tecnomante, embaucador y devastador las cuales influyen directamente en la forma que avancemos en la aventuras.



La historia de titulo se divide en misiones principales y secundarias. Los que han jugado juego similares pueden estar tranquilos Outriders es una experiencia completa por lo que no debe preocuparse por finalizar la historia en dlc posteriores, todo está en el juego base.

Outriders demuestra la maestría del estudio en el uso del motor Unreal, con escenarios vistosos, texturizados y efectos de iluminación.

En cuanto al gameplay quienes ya jugaron algunos de los juegos de People Can Fly como Gears of War: Judgment o Bulletstorm, sabrá que la acción frenética es el ingrediente principal en Outriders. Sin embargo esta acción no se limita sólo a coberturas y disparos, también exige al jugador combinar los poderes de su clases para salir bien librado de los diferentes escenarios de batalla. Haciendo del combate algo muy divertido y estratégico. Sin duda el punto más fuerte de la presentación.



Por lo que respecta al rendimiento, Outriders demuestra la maestría del estudio en el uso del motor Unreal, con escenarios vistosos, texturizados y efectos de iluminación que son un gusto para la vista. En consolas de nueva generación como Playstation 5, Xbox Series X/S además de PC el juego va a unos sólidos 60 frames por segundo, además de gozar de altas resoluciones.



Si debemos resaltar que la experiencia online no ha sido del todo satisfactoria con problemas de conexión y lag en partidas multijugador hasta la fecha, sin embargo no dudamos que será algo que el equipo tendrá resolverá de la manera más pronta posible.



Outriders ya está disponible en PlayStation 5, PlayStation 4 Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Google Stadia. Además juego cruzado entre todas las plataformas.