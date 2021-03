Premios Grammy 2021: estos son los artistas que pueden brillar esta noche

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Este domingo 14 se reconocerá la excelencia en la música lanzada de 2020, que a pesar que continuamos con la pandemia por el coronavirus el máximo evento -los Premios Grammy 2021- dará un show único con asistencia controlada, otros artistas estarán conectadas a través de enlaces y contará con actuaciones pregrabadas.

Lea: Premios Grammy 2021 - Bad Bunny y Jhay Cortez harán vibrar el escenario

La ceremonia de los Grammy, en su 63ra edición, contará con Noah Trevor como anfitrión y seguirá las normas de distanciamiento social debido a la pandemia de coronavirus.

La ceremonia arrancará a las 7:00 de la noche (hora Honduras) y se reconocerá a diversos artistas que en diferentes categorías, pero las premiaciones más esperadas son: Mejor canción, Mejor álbum, Grabación del año y Mejor artista nuevo, etc.

Aquí le dejamos los nominados para las categorías más esperadas:

-Mejor álbum del año: Chilombo, de Jhené Aiko; Black Pumas Deluxe Edition, de Black Pumas; Everyday Life, de Coldplay; Djesse Vol. 3, de Jacob Collier; Women In Music Pt. III, de Haim; Future Nostalgia, de Dua Lipa; Hollywood’s Bleeding, de Post Malone; Folklore, de Taylor Swift.

-Grabación del año: Black Parade, de Beyoncé; Colors, de Black Pumas; Rockstar, de DaBaby con Roddy Ricch; Say So, de Doja Cat; Everything I Wanted, de Billie Eilish; Don’t Start Now, de Dua Lipa; Circles, de Post Malone; Savage, de Megan Thee Stallion con Beyoncé.

Además: Beyoncé recibe nueve nominaciones en los premios Grammy

-Mejor canción del año: Black Parade, de Beyoncé; The Box, de Roddy Ricch; Cardigan, de Taylor Swift; Circles, de Post Malone; Don’t Start Now, de Dua Lipa; I Can’t Breathe, de H.E.R.; If The World Was Ending, de JP Saxe con Julia Michaels.

-Mejor artista nuevo: Ingrid Andress, Phoebe Bridgers, Chika, Noah Cyrus, D Smoke, Doja Cat, Kaytranada, Megan Thee Stallion.

También: Lista completa de candidatos a los premios Grammy 2021

Bad Bunny puede brillar esta noche

Cabe mencionar que, Bad Bunny llegará este domingo a los Grammy con dos nominaciones, y además actuará en vivo en la ceremonia junto a Jhay Cortez.

Bad Bunny cuenta con dos nominaciones en los Grammy 2021. Foto: AP





El astro de la música urbana figura junto a J Balvin, Tainy y Dua Lipa en la categoría de mejor interpretación pop de un dúo o grupo por su éxito “Un día (One Day)”, y su aclamado “YHLQMDLG” está postulado a mejor álbum latino pop o urbano.