Lista de los nominados a los Globos de Oro en las principales categorías

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Estos son los nominados en las principales categorías de la 78° edición de los premios Globos de Oro, que se entregarán este domingo.



Dos películas de Netflix encabezan la contienda: "Mank", un drama en blanco y negro ambientado en la edad dorada de Hollywood sobre la realización de "Ciudadano Kane", con seis nominaciones, y "El juicio de los 7 de Chicago", con cinco.



Las comediantes Amy Poehler y Tina Fey volverán a ser las presentadoras del evento, la primera gran entrega de premios de una temporada pandémica que culminará con los Óscar el 25 de abril.



CINE

Mejor película, drama:



"El padre"

"Mank"

"Nomadland"

"Hermosa venganza"

"El juicio de los 7 de Chicago"



Mejor película, musical o comedia:



"Borat Subsequent Moviefilm"

"Hamilton"

"Music"

"Palm Springs"

"El baile"



Mejor actor, drama:



Riz Ahmed, "El sonido del metal"

Chadwick Boseman, "La madre del blues"

Anthony Hopkins, "El padre"

Gary Oldman, "Mank"

Tahar Rahim, "The Mauritarian"



Mejor actriz, drama:



Viola Davis, "La madre del blues"

Andra Day, "The United States vs Billie Holiday"

Vanessa Kirby, "Fragmentos de una mujer"

Frances McDormand, "Nomadland"

Carey Mulligan, "Hermosa venganza"



Mejor actor, musical o comedia:



Sacha Baron Cohen, "Borat Subsequent Moviefilm"

James Corden, "El baile"

Lin-Manuel Miranda, "Hamilton"

Dev Patel, "La increíble historia de David Copperfield"

Andy Samberg, "Palm Springs"



Mejor actriz, musical o comedia:



Maria Bakalova, "Borat Subsequent Moviefilm"

Kate Hudson, "Music"

Michelle Pfeiffer, "French Exit"

Rosamund Pike, "Descuida, yo te cuido"

Anya Taylor-Joy, "Emma"

Mejor actor de reparto:



Sacha Baron Cohen, "El juicio de los 7 de Chicago"

Daniel Kaluuya, "Judas y el mesías negro"

Jared Leto, "Pequeños secretos"

Bill Murray, "En las rocas"

Leslie Odom, Jr, "Una noche en Miami"



Mejor actriz de reparto:



Glenn Close, "Hillbilly, una elegía rural"

Olivia Colman, "El padre"

Jodie Foster, "The Mauritanian"

Amanda Seyfried, "Mank"

Helena Zengel, "Noticias del mundo"



Mejor director:



Emerald Fennell, "Hermosa venganza"

David Fincher, "Mank"

Regina King, "Una noche en Miami"

Aaron Sorkin, "El juicio de los 7 de Chicago"

Chloe Zhao, "Nomadland"



Mejor película en lengua extranjera:



"Otra ronda" (Dinamarca)

"La Llorona" (Guatemala/Francia)

"La vida ante sí" (Italia)

"Minari" (EEUU, hablada en coreano)

"Entre nosotras" (Francia)



Mejor película de animación:



"Los Croods 2: una nueva era"

"Unidos"

"Más allá de la Luna"

"Soul"

"Wolfwalkers: Espíritu de lobo"

TELEVISIÓN

Mejor serie dramática:

"The Crown"

"Lovecraft Country"

"The Mandalorian"

"Ozark"

"Ratched"

Mejor actor, drama:



Jason Bateman, "Ozark"

Josh O'Connor, "The Crown"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Al Pacino, "Hunters"

Matthew Rhys, "Perry Mason"



Mejor actriz, drama:



Olivia Colman, "The Crown"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Emma Corrin, "The Crown"

Laura Linney, "Ozark"

Sarah Paulson, "Ratched"



Mejor serie musical o comedia:

"Emily in Paris"

"The Flight Attendant"

"The Great"

"Schitt's Creek"

"Ted Lasso"



Mejor actor, musical o comedia:



Don Cheadle, "Black Monday"

Nicholas Hoult, "The Great"

Eugene Levy, "Schitt's Creek"

Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Ramy Youssef, "Ramy"



Mejor actriz, musical o comedia:



Lily Collins, "Emily in Paris"

Kaley Cuoco, "The Flight Attendant"

Elle Fanning, "The Great"

Jane Levy, "Zoey's Extraordinary Playlist"

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"



Mejor miniserie o película para televisión:

"Normal People"

"Gambito de dama"

"Small Axe"

"The Undoing"

"Poco ortodoxa"



Mejor actor de miniserie o película para TV:



Bryan Cranston, "Your Honor"

Jeff Daniels, "La ley de Comey"

Hugh Grant, "The Undoing"

Ethan Hawke, "El pájaro carpintero"

Mark Ruffalo, "La innegable verdad"



Mejor actriz de miniserie o película para TV:

Cate Blanchett, "Mrs America"

Daisy Edgar-Jones, "Normal People"

Shira Haas, "Poco ortodoxa"

Nicole Kidman, "The Undoing"

Anya Taylor-Joy, "Gambito de dama"

PELÍCULAS CON MÁS NOMINACIONES

"Mank" - 6

"El juicio de los 7 de Chicago" - 5

"El padre" - 4

"Nomadland" - 4

"Hermosa venganza" - 4