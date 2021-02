Scott Pilgrim vs. the World: The Game un beat ‘em up divertido

La edición Complete incluye la versión original de Scott Pilgrim vs. The World: El juego y sus DLC originales: los paquetes adicionales Knives Chau y Wallace Wells.

Tegucigalpa, Honduras

Scott Pilgrim, el cómic, es uno de los grandes hitos de la cultura pop. Su historia divertida y emotiva conquistó a toda una generación. Entre películas, historietas, figuras y otros productos resaltó el juego Scott Pilgrim vs. The World: The Game que por tener los mismos elementos que hicieron grande al cómic conquistó el cariño de los videojugadores .

Además de ser un beat‘emuUp en 2D, muy original que recordó a los mejores obras del género.

Diez años después del lanzamiento simultáneo de la película y el videojuego, Scott Pilgrim regresa en una edición completa, a seis años de su desaparición de las tiendas digitales.



Scott Pilgrim vs. The World: The Game, lanzado recientemente por Ubisoft, no representa mayor novedad para todos aquellos que ya jugaron al videojuego en su lanzamiento inicial hace más de una década. A lo más su mayor novedad podría generarse si nunca accedieron a los dos DLC que fueron desarrollados para el videojuego, pero el resto es lo que ya jugaron en Playstation 3 o Xbox 360.



Desde el primer minuto nos enfrentaremos con un videojuego que lleva a nuestro personaje por las calles, golpeando rivales, recogiendo objetos para luchar y también como premio al derrotar enemigos, principalmente dinero, el que podremos usar para comprar cosas que nos ayuden en las misiones futuras y recuperar energía o poderes especiales.

Dentro de los escenarios, podremos ingresar a una serie de tiendas que nos ofrecerán diferentes alternativas para comprar cosas. Todas las opciones mejorarán el estado de nuestro personaje.

El juego ofrece acción cooperativa hasta para cuatro jugadores.



En lo que tiene que ver con lo jugable, tendremos cuatro opciones básicas: patadas, golpes de puño, salto y defensa. A partir de estos botones, podremos ir generando nuevos golpes y combos a medida que vamos avanzando, ampliando así nuestras opciones de movimientos y convirtiendo a nuestro personaje es alguien más poderoso en vista de la dificultad que va adquiriendo el juego cuando avanzamos.

Matthew Patel, Lucas Lee, los poderes veganos de Todd Ingram, la ninja Roxie Richter, los gemelos Katayanagi y el poderoso Gideon son condimentos esenciales para hacer de toda la travesía una aventura muy divertida e inclusive de repetir, ya que en ocasiones hay que volver a antiguos niveles para lograr alguna mejora o simplemente desbloquear algo que no lograste.Y que eso sea divertido es un gran logro en un beat ‘em up.

Podremos jugar de manera local o online hasta con cuatro jugadores, para volver más caóticas y divertidas nuestras partidas.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game es un título muy recomendado para quienes son fanáticos de esta película y también para quienes aún disfrutan de juegos beat’em up que además, nos llevan varios años al pasado debido a su estética.

El juego ya está disponible para PC, Xbox One, Playstation 4 y Nintendo Switch.