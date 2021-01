La relación entre Armando Manzanero y Luis Miguel, de la gloria al alejamiento

Un encontronazo entre ambos se dio luego de que el hijo de Luis Rey no quiso participar en un concierto homenaje del maestro compositor. Foto: Infobae.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con más de 400 canciones escritas, el cantautor mexicano Armando Manzanero deja, a su país y al mundo entero, un inmortal legado de extraordinarias letras dedicadas al amor, en todas sus facetas.



Grandes personalidades, desde Tony Bennett hasta Susana Zavaleta, dieron voz a los románticos temas escritos por Manzanero. Y aunque todos le dieron un toque de inigualable valor, Luis Miguel destacó por la manera tan especial en que interpretó las letras del gran maestro.

Todo empezó en 1991, cuando Armando Manzanero produjo para el “Sol de México” el disco “Romance”. Se trata de una material bastante significativo para ambos, pero en especial para el cantante, ya que fue el paso con el que evolucionó de artista pop del momento a figura seria de la escena musical. Los temas del yucateco consagraron a Luis Miguel a nivel mundial.



‘Te extraño’ y ‘No sé tú’, son los temas que Manzanero compuso para “Romance”, cuyo éxito fue desbordante: más de 7 millones de copias vendidas en todo el mundo; 32 semanas en el número 1 de la lista Billboard Latin Pop Albums; primer álbum en idioma español sin fusión de un artista latino en obtener un disco de oro por la Recording Industry Association of America (RIAA); una nominación al Grammy por Mejor Álbum Pop Latino.



En 1994 lanzaron “Segundo romance”, en 1997 “Romances” y en 2001 “Mis romances”. De estos materiales de inmortalizaron temas del yucateco como ‘Por debajo de la mesa’ y ‘Somos novios’.

Las cosas cambiaron

Sin embargo, lo que empezó como una relación de admiración y cordialidad pareciera no haber terminado exactamente igual. Los rumores apuntaban a que a Manzanero no le parecía ya la forma de ser de Luis Miguel.



La revista Quién contaba que un encontronazo entre ambos se dio luego de que el hijo de Luis Rey no quiso participar en un concierto homenaje del maestro compositor, que se realizó en el año 2018 en la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Y es que en una entrevista en la que se le preguntó a Manzanero si Luis Miguel participaría, él contestó: “Hay gente que no conoce el agradecimiento. No quiero hablar de él, pero pienso que qué pena. Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo (...) Dejó mal a un señor que es grandioso, como Alejandro Fernández, si hizo eso, ¿qué se puede esperar de él? Se volvió loco”, declaró.



Eso último lo dijo Manzanero en referencia a una gira que Luis Miguel haría junto al “Potrillo” en 2016, con el nombre de ‘Passion Tour’. El “Sol” decidió cancelar de último momento su compromiso.

Con los años, la versión que cobró mayor fuerza fue que simplemente Manzanero consideraba que Luis Miguel había adoptado una actitud soberbia y malagradecida.



No obstante, en los últimos años el compositor dijo en distintas ocasiones que entre él y Luis Miguel existía una conexión, y se decía muy agradecido por las canciones que había grabado.



Hasta esta tarde, el cantante Luis Miguel no se ha pronunciado públicamente sobre el lamentable fallecimiento del maestro Armando Manzanero.