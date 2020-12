Celos, emoción y talento: lo que no sabías de "Las Mujeres de Manzanero"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Los temas de Armando Manzanero se popularizaron por todo el mundo. Sus canciones fueron interpretadas por muchos artistas, pero uno de sus discos más especiales fue en el que contó con la participación del talento femenino.



"La Mujeres de Manzanero" reunió a artistas de la talla de Susana Zabaleta, Edith Marquez, Margarita la "Diosa de la cumbia" y Liseth.



Grabar el álbum fue idea del mismo compositor mexicano, quien además se encargó de elegir a las grandes voces que le darían realce a su proyecto.

Las mujeres que cantaron sus temas:



-Susana Zabaleta con “Soy lo Peor”

-Lisset con “Nuestro Amor Perdió”

-Manoella Torres con “A la Distancia”

-Angélica María con “Por Supuesto que Hicimos el Amor”

-Ariana con “Ahora”

-Edith Márquez con “A Punto”

-Margarita con “No Ha Pasado Nada”

-Ana Cirre con “Como Lamento”

-Pandora con “Cuando No Hay Nada que Hablar”

-Myriam con “Regresa a Mí”

-Rocío Banquells con “Todo por Amor”

-María del Sol con “Tú Mi Amor Mi Gran Amor”



Angélica María, "la novia de México", ya había trabajado con el "maestro" y de nuevo lo volvió hacer para este disco.



Además, hubo rumores sobre los celos de Susana Zabaleta por compartir su talento con otras mujeres.



“A mí, el rollo de compartir no se me da”, dijo en una ocasión la también actriz.



"Las Mujeres de Manzanero" hicieron una gira por México.