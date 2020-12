Willow Smith sufre ataques de ansiedad

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Una vez más la familia de Will Smith vuelve a encabezar titulares. En esta ocasión se trata de su hija Willow, quien habló abiertamente de los problemas mentales que sufre por la ansiedad.



Fue a través del programa "Red Table Talk", que conduce su madre Jada Pinkett Smith, que la joven relató cómo lidia con este problema.



La joven de 20 años aseguró que la ansiedad la ha obligado a refugiarse en una especie de "caparazón" cuando se siente abrumada por los sentimientos de vergüenza, culpa y tristeza.



“Hace cuatro días empecé a experimentar una ansiedad tan aguda que me impedía hablar. Ni siquiera es algo de lo que quieras hablar porque te parece que estás loca y no quieres que los demás también lo piensen, así que al final decides que es mejor no decir nada al respecto”, confesó.

Este conflicto emocional la llevó a raparse la cabeza -hace unos meses- para llamar la atención de sus padres, quienes rápidamente tomaron cartas en el asunto.



Willow además aclaró que el problema lo padece desde que tenía 10 años, justo después del éxito de su primera canción Whip my hair.



No es la primera vez que aparece en el programa dirigido por su madre. Ahí también se ha referido a su sexualidad.

