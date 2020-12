Actriz de "Sin senos sí hay paraíso" compara el covid con el cáncer y el sida

BOGOTÁ, COLOMBIA.-A una ola de fuertes críticas se enfrentó la actriz colombiana Johanna Fadul, conocida por su papel de Daniela en Sin senos sí hay paraíso, tras comparar el covid-19 con el cáncer y el sida.



La polémica surgió porque la actriz se refirió a la emoción que sintió al no tener que realizarse una prueba de coronavirus.



"Les voy a contar algo... uno, confirmadísimo que en este momento no están pidiendo prueba covid para entrar a Colombia, así que me salvé de la que es por la nariz y dos... recibir los resultados o sea, yo creo que es peor que recibir unos del sida, cáncer, no sé así como una enfermedad así de terrible. ¡Negativa para covid! Y no solamente eso... nunca me ha dado ¡Gracias Dios!", dijo Fadul.



De inmediato la famosa actriz comenzó a recibir criticas por su comentario: “Qué nivel de estupidez… cada palabra que salió de su boca fue peor que la anterior”, “No le hicieron la prueba y lo interpreta como que sí se la hicieron y le salió negativa”, “De pronto sigue metida en su personaje de Sin senos sí hay paraíso”, “Negativo para Covid pero positiva para boba”.





Horas después, Fadul volvió hablar del tema en su cuenta de Instagram, donde pidió disculpas.



"Asombrada de leerlos... Pido disculpas si llegué a ofender, jamás fue ni será mi intención para maltratar a alguien", dijo la guapa colombiana.



"Me están diciendo hasta de lo que me voy a morir, porque hice un comentario en un momento de emoción (...) Personas me tratan de ignorante, bruta, estúpida, de todo lo que les pueda pasar por la cabeza. Me regañan a mí, me dicen de hasta lo que me voy a morir", comentó.



Agregó: "entonces ustedes dónde quedan, quien es la estúpida e ignorante aquí" al hacer referencia de las personas que la están atacando.

Además, en otro post confirmó que según su punto de vista "nadie tiene porque juzgarla" porque para ella "el covid es peor que un cáncer o un sida" porque esas enfermedades sí tienen tratamiento y no los van aislar de sus seres queridos.