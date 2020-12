The Crown cuarta temporada: Qué es verdad en la serie

LONDRES, INGLATERRA.-La esperada cuarta temporada de la serie The Crown ha dado a sus fanáticos increíbles datos sobre la vida de la princesa Diana de Gale y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido.

Muchas cosas ocurren en los capítulos de The Crow, pero sus fans se preguntan ¿qué es verdad y qué es mentira? Es lo que a continuación te contamos.

VEA: Matan en Venezuela al hermano de Alicia Machado



El test de Balmoral

Oficialmente no se habla de que haya un “test”, pero es cierto que la reina invita a ciertas personas a Balmoral en verano para ver cómo se manejan en un ambiente cercano a la familia real.



¿Cómo se conocieron Diana y Carlos?

Es verdad que Carlos salió con Sarah Spencer y efectivamente su primer encuentro con la menor de la familia fue cuando Carlos visitó la casa de la familia.



Diana en el palacio de Buckingham

Seguro más de uno sufrió por las alfombras del palacio al ver en The Crown cómo Diana recorría Buckinghan en patines. Eso fue 100% real, Lady Di no solo patinaba, sino que también utilizaba su bicicleta en el palacio.

ADEMÁS: ¿J Balvin y Valentina Ferrer serán papás?, el rumor se expande en Colombia



¿Sufrió Diana bulimia?

También es real. Diana misma lo confirmó y además se trata el tema en el documental “Diana: In Her Own Words” en el que se recopilaron entrevistas a la princesa.



¿Sé coló Michael Fagan en Buckingham?

Otra escena muy real. Fagan realmente se coló en el palacio para hablar con la reina y no era la primera vez que lo hacía.



Las primas de la reina…

Esta es otra verdad, las familiares de la reina fueron encerradas en un asilo desde pequeñas por enfermedades mentales.