Nodal reveló que estaba "asustado" antes de pedir un dueto con Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Desde que salió el tema "Dime cómo quieres" interpretado por Christian Nodal y Ángela Aguilar no ha parado de ser tendencia en las redes sociales, pues la colaboración musical encantó a sus seguidores.



En una entrevista para el programa "Hoy", el novio de Belinda, Nodal, confesó que fue él el de la idea de realizar una colaboración con la hija del famoso Pepe Aguilar, pero que estaba asustado de pedirle el "permiso" para realizarla.



El cantante confesó que el miedo de hablar con el intérprete de "Mujeres como tú" era porque él protege mucho la carrera musical de su hija.



“Le pedí permiso a Pepe Aguilar obviamente porque cuida mucho la carrera de Ángela y yo le tengo mucho respeto y cariño porque toda la gira me trataron súper bien y me encantó la idea, y me gustó mucho. Yo sí estaba asustado porque pensaba que a lo mejor la canción no era la correcta, la indicada”, confesó Nodal.

Vea aquí: Así es Ángela Aguilar, la talentosa y hermosa hija de Pepe Aguilar



Aseguró que a Pepe le gustó el tema. “Me dijo que estaba muy bonita. Cuando le mandé la canción le gustó, le gustó mucho y luego me dijo ‘bueno pero hay que ver los arreglos musicales’. Y ya me puse a hacer la música, producir eso y cuando la terminé le mandé la idea”, confesó Nodal.



Por su parte, Ángela confesó que Nodal estaba buscando lo que le hacía falta a su disco y "se le hizo buena idea que fuera yo".



Además, dijo que el éxito del tema es que ambos artistas hicieron una "buena química".