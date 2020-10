Rebecca: ¿Por qué critican el remake de Netflix?  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Netflix y el remake de la galardonada película del director Alfred Hitchcock, Rebecca, están siendo fuertemente criticados en las redes sociales.



En esta nueva versión Lily James es la protagonista y tal parece que la actuación de la actriz aún no convence a los fieles seguidores de la novela de Hitchcock, Daphne du Maurier.

LEA: Texas demanda a Netflix por polémico filme francés 'Mignonnes'



"Ahórrense 2 horas y 3 minutos de sus vidas y no miren Rebecca la de Netflix", "Me dispongo a ver Rebecca de Netflix, a ver como mancillan un clásico", "Nunca vean la película de Rebecca en Netflix van a desperdiciar 2 horas de su vida", se puede leer en Twitter.



La película, que fue estrenada el pasado 21 de octubre, tiene muy bajas puntuaciones por parte de la crítica. "Esta adaptación fiel, bonita pero sin inspiración de la novela de Daphne Du Maurier no da nueva vida al clásico, y mucho menos eclipsa la versión de 1940", fue uno de los argumentos.

VEA: Netflix atrae a Japón con nueva serie sobre periodista



A pesar de las críticas, el filme se ha posicionado como uno de las más vistas en Netfix. En Honduras es tendencia y se ubica en el número uno. ¿Ya lo viste?