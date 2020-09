Ellen DeGeneres habla por primera vez de las acusaciones de acoso laboral

BEVERLY HILLS, ESTADOS UNIDOS.- Luego de la polémica que ha rodeado a su programa en los últimos meses, Ellen DeGeneres finalmente habló acerca de las acusaciones de episodios de acoso laboral y la creación de un ambiente tóxico detrás de las cámaras de “The Ellen DeGeneres Show”.

En el estreno de la 18 temporada del exitoso programa, DeGeneres comenzó pidiendo disculpas por cosas “que nunca debieron suceder”, manifestando que entiende que por estar en una posición privilegiada y de gran poder conlleva una gran responsabilidad y es responsable de todo lo que pasa en el show.

“Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro sitio de trabajo y lo que queremos para el futuro”, declaró DeGeneres en un video publicado en su cuenta de Instagram titulado como “Hoy se inicia un nuevo capítulo”.

DeGeneres indicó que se enteró que pasaron cosas que nunca debieron ocurrir y que eso le tomó muy en serio, por lo que pidió perdón a la gente que resulto afectada.

La también comediante también aprovechó para responder a quienes la acusan de ser una persona distinta detrás de cámaras, declarando que: “Soy la misma persona que ven en televisión”.

Ellen DeGeneres también manifestó que “a veces estoy triste, estoy enojada, estoy ansiosa, frustrada, impaciente, y estoy trabajando en todo eso”.

“Esta soy yo y mi intención es siempre se la mejor persona que pueda ser, y si alguna vez le he fallado a alguien, o he herido sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese ha sido el caso, entonces me he traicionado a mí misma y me he hecho daño, porque mi intención siempre es crecer como persona”, resaltó.

La revista People, una fuente cercana a DeGeneres publicó que “ella no guardó nada”, señalando que las palabras de la cómica fueron conmovedoras y divertidas, dando una visión muy sincera de lo que ocurrió en el verano, subrayando que su audiencia quiere saber de ella y está muy ansiosa de poder hablar directamente con ellos.

Previo al estreno de la nueva temporada, DeGeneres mantuvo la comunicación con su equipo con su Staff realizando videollamadas y quiso asegurarse de que todos sientan que son escuchados y valorados.

La polémica

El programa de entrevistas que es transmitido por la cadena NBC, originalmente tenía previsto su regreso para el 9 de septiembre, pero este se vio envuelto en la polémica luego de que BuzzFeed News publicara un artículo en donde un miembro de su personal actual y 10 exempleados hablaran acerca de sus malas experiencias en el set, en donde incluyeron denuncias de agresiones raciales, sexuales y temor a represalias.

Estos extrabajadores señalaron a los altos directivos del espectáculo por normalizar una dinámica de miedo en el que los trabajadores recibirán represalias por tomar días libres.

Así mismo, otro grupo de antiguos empleados de The Ellen DeGeneres Show alzó su voz contra la presentadora, señalándola de no intervenir en ese ambiente tóxico y por permitir conductas racistas o sexistas por parte de los trabajadores de rango superior.

Fue a finales de julio cuando Warner Bros abrió una investigación interna que culminó en agosto cuando DeGeneres sostuvo una emotiva videoconferencia con sus 270 empleados, en donde notificó que los tres principales productores del programa, Ed Glavin, Kevin Leman y Jonathan Norman habían sido despedidos.

DeGeneres manifestó que ella “no era perfecta” y que fue “desgarrador” leer esas acusaciones de un ambiente tóxico dentro del set.