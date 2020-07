Tras falsos resultados positivos, Carolina Lanza vivió un infierno al creer que tenía coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La presentadora Carolina Lanza confesó a sus seguidores el infierno que vivió al creer que se había contagiado de covid-19, luego de realizarse una prueba rápida y de sangre en las que ambas dieron positivo.

Lanza detalló mediante un video en Facebook que el pasado viernes 24 de julio comenzó a sentir malestares, por lo que al finalizar su jornada laboral decidió realizarse en casa una prueba rápida.

Carolina detalló que el resultado de la prueba fue positivo. "La noticia me tomó por sorpresa, realmente no me lo esperaba", dijo.

Explica que pese a ver los resultados positivos, ella no presentaba síntomas, sin embargo, vivió momentos de pánico.

"No tengo ningún síntoma, pero sí me llenó de estrés, angustia, dolor, me dio ansiedad, todo lo que se pueden imaginar al ver la prueba positiva", manifestó.

Aseguró que "lo primero que hice fue pedirle a Dios y preguntar ¿cómo es posible que me contagié? he tomado todas las medidas necesarias. Pero dije tu voluntad es Señor, sabes lo que haces".

Lanza continuó relatando su traumática experiencia y aseguró que actuó de manera responsable y "desde ese día me quedé en este cuarto, aislada. Desde ese momento me preocupé, lloré y no dormí toda la noche".



La atormentaba pensar que su pequeño hijo estuviera también contagiado. "Mi preocupación era mi hijo, pues él duerme conmigo todas las noches, además de que siempre me da besos".

Carolina llevaba una semana ausente del canal para el que labora y aseguró a sus seguidores que mantuvo todo en secreto porque no sabía si era oficial.



Para tener una certeza de su contagio, Lanza indicó que el sábado se realizó la prueba de sangre con la esperanza de que saliera negativa. También llevó a su retoño para saber que este no su hubiera contagiado.

Los resultados dieron un positivo para Carolina, pero negativo para su pequeño.



Asegura que oró todo el día y se desconectó del mundo. "El domingo continué aislada", dijo y detalló que durmió con mascarilla, pese a sentir las incomodidades que genera.

Volvió a la vida

Por último, la conductora decidió hacerse la prueba de hisopado, fue entonces donde el tiempo de espera, de ente 48 a 72 horas que tardan los resultados, fueron un verdadero infierno.



"Durante esos días me dio ansiedad, lloré y no sabía qué hacer. Hasta un brote de acné me dio", explica en el video donde se le ve en su cuarto.

Finalmente los resultado llegaron y dieron negativo. La presentadora pudo volver a la calma nuevamente. Aseguró que lo primero que hizo fue abrazar a su hijo.

Este viernes, la presentadora regresó a sus labores.