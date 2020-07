Regina Blandón apoya la legalización del aborto y se lanzan en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.-Regina Blandón, reconocida por su papel de Bibi en La Familia PLuche, ha sido el blanco de comentarios negativos tras realizar una publicación a favor de la legalización del aborto.

"El debate no es: aborto o no aborto. Es: aborto legal o aborto clandestino (como dijo @fdobonilla). Es una cuestión de salud pública, no de convicciones personales. La maternidad debe ser una decisión, no una obligación. El que se despenalice el aborto, no te obliga a abortar, pero el que no se despenalice, sí te obliga a ser madre", escribió la actriz junto a una imagen en la que usa un pañuelo verde en apoyo al tema.

VEA: Regina Blandón habla de su supuesto video para adultos que circula en Internet

La postura de la actriz y comediante no gustó a muchos de sus seguidores, quienes empezaron un debate.

“El aborto es un crimen, es un ser humano. Mejor promuve los anticonceptivos”, “Qué decepción contigo”, “Sólo por esto te voy a dejar de seguir, no vamos en la misma sintonía”, “Woow en verdad que nunca fuiste normal, y pues a guardar el pañuelito porque ganó la vida”, fueron algunos de los comentarios.

Ante la polémica causada, Aislin Derbez decidió dar su opinión en la que también se muestra a favor del libre albedrío.

Por su parte, Regina grabó un pequeño video en el que hizo referencia a los comentarios "retrogrados" con los que se llenó su publicación, pero se mantuvo firme en su pensar.

Medios mexicanos aseguran que la actriz habría perdido cientos de seguidores con dicha publicación, sin embargo, esto no se ha confirmado.