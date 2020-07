Danna García reveló que en Pasión de Gavilanes no la querían

BOGOTA, COLOMBIA.- La actriz colombiana Danna García, quien venció el covid-19 hace unas semanas, reveló en una entrevista el mal momento que le hicieron vivir algunos de sus compañeros de la telenovela Pasión de Gavilanes.



En una entrevista junto a Lorena Meritano, actriz en la telenovela, García aseguró que cuando participó en la producción no fue una buena época porque no se portaron bien con ella.



"Cuando grabábamos Pasión de Gavilanes no fue una época muy bonita para mí, no eran muy nice conmigo, la verdad... Yo estaba muy, muy sola. No encontré una familia en Gavilanes", manifestó.



Asimismo, aseguró que no se daba cuenta de lo que estaba pasando con ella en ese momento porque estaba atravesando una separación, por lo que su mente estaba en otro lugar.

Vea aquí: ¿Qué actriz de Pasión de Gavilanes se casó con su primo?

La colombiana aseguró que alguien del elenco, no especificó quién, ni reveló más detalles, se encargaba de poner a los demás en contra de ella.



Recordó que ella nunca se sintió la protagonista de la telenovela, pero dejo ver que ese fue el problema que enfrentaba con algunos de sus compañeros de escena.



"Yo no me sentía la protagonista, no nos los habían vendido así, eramos seis protagonistas... Cuando yo llego ellos ya llevaban más tiempo ensayando, yo llegué de último. Cuando entro a Gavilanes yo estaba inocente o ignorante porque mi cabeza estaba en otro lado", señaló.



Sin embargo, aseguró que con su coprotagonista, Mario Cimarro, si estrechó una buena relación.

Mire aquí: Con sensual baile, actrices de Pasión de Gavilanes celebran 17 años del estreno