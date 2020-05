¿Qué actriz de Pasión de Gavilanes se casó con su primo?

BOGOTÁ, COLOMBIA.- Contrario a los mitos y cuestionamientos que existen en diferentes culturas sobre mantener relaciones sentimentales con familiares, una actriz de la telenovela Pasión de Gavilanes decidió casarse con su primo hermano, así lo reveló ella misma durante una transmisión en vivo realizada recientemente.



Se trata de Natasha Klauss, famosa por interpretar a Sarita Elizondo en la telenovela colombiana. La actriz confesó haber mantenido una relación de 13 años con su primo hermano Marcelo, con quien además procreó una hija.

VEA: Danna García, actriz de Pasión de Gavilanes, tiene Covid-19



"Nosotros somos primos hermanos, obviamente hay muchas personas que no lo entienden", dijo la colombiana en la transmisión hecha en su cuenta de Instagram.

"Como no me crié con él, él vivía en Uruguay y yo en Colombia, no lo veía como un primo", agregó Natasha.



Según explicó nunca hubo una relación cercana como familia, ya que la última vez que lo vio antes de entablar un romance, ella tenía alrededor de 11 años y no tiene recuerdos muy claros. Cuando se reencontraron de nuevo, ella era una joven de 18 años y ahí comenzó a surgir la química.

Matrimonio entre primos

Natasha comentó que cuando comenzó su relación amorosa con su primo ella ya era madre de su primera hija, pero él adoptó a la niña que entonces tenía 9 meses de vida.



Como la relación comenzó a funcionar bien, surgió el deseo de casarse, pero las leyes religiosas se lo impedían, por lo que decidieron contraer matrimonio únicamente por lo civil.

ADEMÁS: Así lucen los actores de Pasión de Gavilanes, 15 años después del estreno



"Postergamos el rito porque los dos teníamos como el concepto de que estábamos unidos, o sea no necesitamos nada más”, explicó la actriz de 44 años.

Actualmente la actriz dice estar feliz de vivir con sus dos hijas. Foto: @natashaklauss27





Klauss confiesa que con el tiempo surgió el tema de querer ser padres de un hijo en común, pero que temían por los comentarios que habían escuchado a lo largo de los años sobre los problemas genéticos que se podrían desarrollar en un bebé concebido entre parientes.



Por tal razón, decidieron consultarlo con un ginecólogo quien tras muchos exámenes confirmó que no había inconveniente alguno.



Fue de esa forma que se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Paloma, quien ya tiene 11 años y mantiene una relación con ambos progenitores, pese a que la relación amorosa entre ellos se disolvió.

VEA TAMBIÉN: Con sensual baile, actrices de Pasión de Gavilanes celebran aniversario del estreno