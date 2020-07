La Chilindrina revela la razón por la que terminó "El Chavo del 8"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- Desde que se transmitió el último episodio de "El Chavo del 8" en 1980 muchos rumores comenzaron a surgir sobre cuáles fueron las verdaderas razones que llevaron a Roberto Gómez Bolaños a ponerle fin al querido personaje de la televisión.



Fue 40 años después que María Antonieta de la Nievas, quien interpretó a "La Chilindrina" habló sobre la razón que llevó a Bolaños a despedirse su añorable "Chavo".



"La Chilindrina" aseguró que no se trató de dinero, ni de los conflictos entre los actores de la serie mexicana y que emcambio fue una decisión personal de Roberto porque ya no se sentía en "edad" para interpretar al niño travieso de la vecindad.

"Se sentía muy viejo para interpretar a un niño de ochos años", dijo la actriz que estuvo al lado de el "Chavo" hasta que el último capítulo del programa.



Agregó: "Él se sentía más cómodo haciendo sus otros personajes. Fue raro, porque no se lo dijo a nadie. Cuando yo se lo pregunté, me dijo que nunca iba a volver a hacer “El chavo”, y me dolió mucho".



Hace unas semanas La Chilindrina aseguró que la pandemia del coronavirus le ha afectado económicamente debido a que no ha dejado de pagarle a sus empleados, por lo que espera regresar pronto a sus labores.

