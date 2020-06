Captan a Eiza González y Timothée Chalamet muy románticos en la playa  

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.-Eiza González y Timothée Chalamet disfrutan de las mieles del amor y presumen su relación a los cuatro vientos.

La pareja fue captada en una de las playas de Los Cabos, Baja California Sur, en donde las demostraciones de afecto estuvieron a la orden del día. En algunas fotos se puede apreciar cómo el protagonista de Call Me by Your Name es abrazado fuertemente por Eiza, como si lo estuviera consolando.

También sobresale la sensualidad de la mexicana, quien usó un traje de baño color azul; Timothée se decidió por un short y una camisa playera.

La pareja de actores se mostraron muy cariñosos en la playas de Los Cabos.



VEA: Eiza González publica sensuales fotos durante la cuarentena

La nueva parejita se encuentra hospedada en un lujoso resort de Los Cabos, donde parece que la pasión de la que gozan no tiene fin.

La relación entre Eiza González y Timothée Chalamet se dio unas semanas después de que el joven finalizara su noviazgo con Lily Rose-Depp, hija del famoso Johnny Depp.

El amor entre los jóvenes actores nació en el set de la serie The King de Netflix. En la serie, Timothée interpretó al rey Enrique V, mientras que González interpretó a su esposa, Catherine de Valois.